„Wie eine Dampfwalze . . .“

Doch wo sich jetzt die große Chance bot, griffen die Rot-Weißen auch beherzt zu. Mit dem 4:3-Sieg über SF Ammeloe machte der A-Liga-Spitzenreiter den vorzeitigen Titelgewinn perfekt.

Danach gab es für Spieler und Fans kein Halten mehr und startete die (erste) große Aufstiegsparty direkt auf dem Platz. Zuvor unterhielt sich WN-Redakteur Stefan Hoof noch mit Spielertrainer Markus Krüchting , dem es passenderweise vorbehalten war, den herrlichen Siegtreffer zu erzielen.

Markus, herzlichen Glückwunsch dir und deinem Team zum Sieg, zur Meisterschaft, zum Aufstieg. Und dann gelingt dir mit so einem Traumtor auch noch der Siegtreffer.

Markus Krüchting: Danke. Ja, aber dafür stehe ich auch auf dem Platz, dass ich den Ball mal richtig treffe.

War der Druck viel größer vor diesem Spiel?

Krüchting: Das war in den letzten zwei Wochen schon ähnlich, deshalb haben wir noch härter trainiert. Das lenkt ab, um nicht so viel an unsere große Chance zu denken, dachte ich.

Ammeloe hat euch nichts geschenkt.

Krüchting: Ammeloe ist schwierig zu spielen, das wussten wir. Die hatten nichts zu verlieren. Wir haben heute auch Fehler gemacht, die jedes Mal mit einem Tor bestraft wurden. Aber wir haben es ja auch geschafft, Tore und letztlich eins mehr als unser Gegner zu schießen. So gehemmt waren wir durch die besondere Situation dann zum Glück doch nicht.

Und jetzt wird gefeiert.

Krüchting: Und wie. Ich habe mir schon frei genommen. Und jetzt ist sieben, acht Wochen Party, bis wir wieder die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in Angriff nehmen.

VfB Alstätte feiert die Meisterschaft 1/40 Der VfB Alstätte feiert die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Ahaus und den Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Stefan Hoof

:

Krüchting: Platz sechs bis acht war eigentlich das Ziel, letztes Jahr waren wir noch unten drin und hatten lange Druck.

Und dann beginnt die Saison mit einer Niederlage beim Aufsteiger.

Krüchting: Leider. Aber danach haben wir uns sofort reingekämpft und bis Weihnachten mit dem ASV Ellewick und FC Vreden um die Spitze gekämpft, beide Spiele gegen die direkten Konkurrenten sogar deutlich für uns entschieden. Da hat die Mannschaft gemerkt, dass wir jeden schlagen können und wir mit breiter Brust in dieser Liga auflaufen dürfen. Danach haben wir auch kein Spiel mehr verloren. Dabei ist es nicht einfach mit dem Druck umzugehen, in der Liga immer derjenige zu sein, der vorangeht. Das können sonst nur wenige Mannschaften, die oft auch erfahrene Spieler haben, die schon höher gespielt haben. Das ist überragend, was unsere junge Mannschaft, fast alle Alstätter Jungs bis auf Stef Aagten und mich, da geleistet hat.

Was macht die Qualität des Meisters aus?

Krüchting: Dass wir ein Team sind. Wenn wir gewinnen, fährt diese Mannschaft richtig hoch, will immer viele Tore schießen und möglichst wenige kassieren. Wenn wir ins Spiel kommen und treffen, werden wir zur Dampfwalze.

VfB Alstätte mit 4:3-Sieg zur Meisterschaft 1/24 Mit einem 4:3-Sieg über SF Ammeloe schoss sich der VfB Alstätte zur Meisterschaft in der Kreisliga A1 Ahaus und steigt in die Bezirksliga auf. Foto: Stefan Hoof

Wie erklärt sich, abgesehen von diesem 4:3-Sieg, die plötzliche Stärke in der Defensive?

Krüchting: Wir haben auf 4-1-4-1 gestellt statt 4-4-2. Wir haben damit ein anderes System gespielt. Ich konnte vorne mithelfen, und wir haben hinten mehr Qualität reinbekommen.

Und mit diesem Team geht es in die Bezirksliga?

Krüchting: Ja, nur mit dieser Mannschaft, genau so. Dazu noch Spieler aus unserer A-Jugend. Das geht so weiter, wir bleiben unserer Linie treu.