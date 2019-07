„Im Elfmeterschießen hatten wir den besseren Torwart und die besseren Schützen“, sagte Trainer Markus Krüchting . Das war ein auch Lob an die jungen Akteure. Beim Elfmeterschießen besonders hervorgetan hatte sich Lukas Terhürne. Der A-Jugendliche parierte zwei Schüsse und profitierte davon, dass ein weiterer neben das Tor ging. Sein A-Jugend-Kumpel Marvin Busch, der ebenso wie der gleichaltrige Simon Große-Hündfeld eingewechselt worden war, verwandelte den vierten VfB-Strafstoß.

Da auch Johannes Feldhaus und Henning Feldhaus ihre Elfmeter im Tor untergebracht hatten, gewann der Bezirksliga-Aufsteiger die Pokalpartie. Da spielte es keine Rolle, dass Nico Maas mit seinem Elfmeter am gegnerischen Torhüter scheiterte. Markus Krüchting: „Uns haben gleich elf Spieler gefehlt, dafür bin ich positiv überrascht, was wir für eine Leistung gebracht haben.“

Das Zentrum wird löchriger

Dass die Partie ins Elfmeterschießen gehen würde, danach sah es in der Anfangsphase nicht aus. Schon in der vierten Minute gingen die Alstätter 1:0 in Führung. Einen Schuss von Johannes Terhaar lenkte ein Verteidiger so unglücklich ab, dass das Leder über den Torhüter hinweg ins Westfalia-Gehäuse fiel. Zunächst bestimmte der VfB danach für kurze Zeit die Partie, ohne allerdings ernsthaft gefährlich zu werden.

Mit zunehmender Spielzeit offenbarten die Alstätter allerdings vor allem im Zentrum der Viererkette Abstimmungsschwierigkeiten. Gleich vier Mal kamen die Gastgeber so zu guten Gelegenheiten. Zweimal blockten Johannes Feldhaus und Frederik Maas Schüsse, zweimal verzogen die Osterwicker.

Dank Henning Feldhaus ins Elferschießen

Dennoch kam der A-Kreisligist zum verdienten Ausgleich. Dem Kopfballtor von Luis Lammers (30.) ging eine lange Flanke aus dem Halbfeld in die Mitte voraus. Eigentlich gut zu verteidigen, doch die VfB-Abwehr patzte. Für Krüchting angesichts der Personalsituation kein Problem. Vielmehr freute er sich über die Einstellung seiner Schützlinge. Denn bis zur Pause übernahm der VfB das Kommando und kam durch Alexander Buß und Marcel Freckmann zu zwei Aluminium-Treffer.

In der 49. Minute schoss Leon Eggemann Osterwick 2:1 in Front. Auch in den nächsten Minuten besaßen die Platzherren die besseren Chancen. Doch der VfB steckte nicht auf. Trotz schwindender Kräfte übernahm er in der letzten Viertelstunde das Geschehen – und wurde durch das 2:2 (86.) von Henning Feldhaus noch belohnt. „Osterwick hätte vielleicht spielerisch den Sieg verdient gehabt, wir hatten ihn aber kämpferisch verdient“, stellte Trainer Markus Krüchting fest.