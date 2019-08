Diese Worte von Stefan Eing wurden von lautem Jubel begleitet, als die Rot-Weißen Ende Mai die Meisterschaft in der Kreisliga A und zugleich die Rückkehr in die Bezirksliga feierten.

Am Sonntag will der VfB nun gleich am ersten Spieltag in neuer Umgebung punkten. Um 15 Uhr geht es im Stadion am Bahnhof gegen den VfL Billerbeck. Der sicherte sich in der Vorsaison als Drittletzter zwar nur glücklich den Klassenerhalt, weil Meister Eintracht Coesfeld freiwillig den Gang in die A-Liga antrat.

Aber das ist für Alstättes Spielertrainer Markus Krüchting, dessen Einsatz noch fraglich ist, nur nebensächlich. „Aktuell zählt, dass Billerbeck letzte Woche im Pokal mit Vorwärts Epe eine der höher eingeschätzten Mannschaften aus dem Wettbewerb gekegelt hat.“

Gegenüber letzte Woche kehren Johannes Terhaar und vielleicht Jonas Termathe und Henning Leeners in den VfB-Kader zurück. Dafür fehlt diesmal neben vielen anderen Fabian van Weyck.