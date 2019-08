VfB Alstätte zeigt Leidenschaft und Mut

„Ja, das war richtig geil“, machten die Kicker um Spielertrainer Markus Krüchting ihrer Freude nach dem Schlusspfiff erst einmal Luft.

Bereits in der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Rot-Weißen in der temporeichen Partie die besseren Chancen. Nachdem zunächst Markus Krüchting (25.) und danach Chris Schmäing das mögliche Führungstor vergaben, nutzte Henning Feldhaus die Gelegenheit, das Leder quasi mit dem Halbzeitpfiff zum 1:0 in die Maschen zu schieben.

Nach dem Seitenwechsel unterstrichen die Gäste, dass sie nicht gewillt waren, die Punkte kampflos im Stadion am Bahnhof zu lassen. Während VfB-Torwart Michael Gerwing den Schuss von Julian Lutum (46.) in letzter Sekunde noch parieren konnte, gingen weitere Versuche von Lutum (63.) und Andreas Lembeck (61.) am Alstätter Tor deutlich vorbei.

Aufsteiger VfB Alstätte bezwingt VfL Billerbeck 3:0 1/40 Einen Einstand nach Maß feierte Aufsteiger VfB Alstätte mit dem 3:0-Heimerfolg über den VfL Billerbeck. Foto: Angelika Hoof

Dafür bewies Alexander Buß (48.) auf Seiten des VfB Köpfchen, als er einen Eckball zum 2:0 ins Tor nickte. Acht Minuten vor Spielende war erneut Henning Feldhaus zur Stelle. Aus elf Metern Entfernung überlegte er nicht lange und hämmerte den Ball zum hoch verdienten 3:0 ins Gästetor.

„Laufbereitschaft, Wille und Mut haben uns heute zum Sieg geführt. So darf es gerne weitergehen“, zeigte sich Markus Krüchting am Ende mehr als zufrieden mit der Leistung seiner Elf.