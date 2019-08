Der Alstätter Jungschütze hatte sich bei den Landesmeisterschaften des Westfälischen Schützenbundes zwei DM-Fahrkarten sichern können und die Limitzahlen erfüllt.

Kortbus verdiente sich in den Disziplinen Luftpistole Schüler (20 Schuss, 10 m) mit 163 Ringen und mit der fünfschüssigen Luftpistole Standard (2x20 Schuss) 311 Ringe und damit jeweils den zweiten Platz. Somit ist der Alstätter als Landes-Vizemeister in München in beiden Disziplinen dabei.

Auf den Schießstand gerufen wird Lukas Kortbus, der von seinem Trainer Herbert Bertling begleitet wird, am 29. und 30. August. -sh-