Die Leistung beim FC Nordkirchen war absolut wieder in Ordnung. Doch weil sich der Aufsteiger zwei späte Gegentore fing, sprang beim 1:3 erneut nichts Zählbares heraus. Also geht der VfB Alstätte weiter als Schlusslicht der Bezirksliga in den nächsten Spieltag. Der Gegner heißt nun SV Lippramsdorf und ist nach dem 3:3 gegen Vorwärts Epe Zwölfter.

Auswärts tut sich der SVL aber bedeutend schwerer, was auch Coach Markus Krüchting weiß: „Ich hoffe, nein, ich gehe davon aus, dass meine Mannschaft brennen wird“, hat der VfB-Trainer den Kampfgeist längst nicht verloren. Wenngleich er selbst neben Marcel Freckmann nicht mitwirken kann. Außerdem steht hinter Tobias Tenhagen noch ein Fragezeichen. „Es wäre schön, wenn wir es mal wieder schaffen, hinten zu null zu spielen. Schwer wird die Partie gegen SV Lippramsdorf allemal“, so Krüchting.

SpVgg Vreden - FC Epe

Personell hat sich die Lage in den Bülten mittlerweile nach der Grippewelle wieder entspannt. Nun hofft Andre Hippers auch auf einen etwas entspannteren Schlussspurt bis zur Winterpause. „Bei einem Sieg winken die Nichtabstiegsplätze“, rechnet der Spielertrainer vom FC Epe vor und findet: „Das würde uns noch einmal einen Riesenschub geben.“ Chancen auf den Dreier bestünden bei der Spielvereinigung Vreden durchaus.

Das begründet Hippers wie folgt: „Die Vredener verfolgen eine ähnliche Spielkultur wie wir, da läuft ein gepflegter Ball. Das kommt auch uns entgegen.“ Nach zuletzt vier Punkten sollen also drei weitere hinzukommen. Und während der FCE in Olfen gewann, verlor die Spielvereinigung dort jüngst mit 2:4. „Es wäre schön, wenn wir schon bald etwas ruhigere Zeiten erleben“, so Andre Hippers. Sein Team ist mit neun Punkten derzeit Drittletzter, kann aber mit einem Sieg Vreden überrunden