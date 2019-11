Zwei Szenen waren dafür am Sonntag im Stadion am Bahnhof symptomatisch: Im ersten Durchgang scheiterte Johannes Feldhaus mit seinem Strafstoß kurz vor der Pause erst am Keeper. Beim Versuch, zumindest per Nachschuss erfolgreich zu sein, rutschte Feldhaus dann weg, sodass es torlos in die Kabine ging.

Im zweiten Abschnitt hatte Tobias Terweh für den VfB das 1:0 auf dem Schlappen. Er hätte auch den völlig freien Marcel Freckmann bedienen können, probierte es aber mit einem Chip über den gegnerischen Keeper. Das Leder verfehlte das Tor haarscharf.

Gerwing sieht beim 0:1 nicht gut aus

„Vor allem hinten standen wir sicher, haben phasenweise dann auch gut gepresst“, war Spielertrainer Markus Krüchting trotz der verpassten Hochkaräter insgesamt schon zufrieden mit seiner Mannschaft – bis das Unheil seinen Lauf nahm.

Denn bei einem Drehschuss der Gäste aus 25 Metern war VfB-Torwart Michael Gerwing irgendwie nicht bei der Sache, sodass die Kugel tatsächlich einschlug (89.). Mit dem Abpfiff erzielten die Gäste sogar noch das 2:0 (90.+2).