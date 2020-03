Alstätte/Epe -

Markus Krüchting bleibt die Ruhe in Person. „Dann spielen wir eben, wenn wieder gutes Wetter ist“, reagiert der Spielertrainer des VfB Alstätte fast übertrieben gelassen. Wohlwissend, dass er ohnehin nichts an der Situation ändern kann. Immerhin: Im Gegensatz zum VfB-Match finden in der Bezirksliga die Partie von Vorwärts und FC Epe statt.