Norbert Krevert: „Vereine sind ruhig und geduldig“

Unterbrechung „bis auf Weiteres“ – dies impliziert nicht zwangsläufig, dass der FLVW noch an eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs glaubt. Es geht darum, Zeit zu gewinnen für gut vorbereitete und juristisch möglichst haltbare Beschlüsse. Wer in diesen Tagen, an denen niemand weiß, wann Unternehmer wieder Geld verdienen und Kinder wieder zur Schule gehen können, glaubt, dass ein Ende der Fußball-Pause absehbar sei, ist kein Optimist, sondern ein Fantast.Trotzdem müssen Entscheidungen her. In England ist dies bereits geschehen. Der Verband hat alle Spiele im Amateurbereich annulliert und die Spielzeit 2019/2020 zur Geistersaison erklärt. Gut? Nicht gut? Potenzielle Aufsteiger klagen schon. Jeder Ausweg ist höchst kompliziert.Und jeder Neubeginn auch. Die Erlaubnis, wieder spielen zu dürfen, reicht nicht, um zu alter Stärke zu wachsen. Mindestens besorgte Eltern werden ihre Kinder erst dann zurück auf die Plätze schicken, wenn vom Virus keine Gefahr mehr ausgeht.