A-Liga spielt mit 15 Mannschaften

„Dieser Termin ist vom FLVW für die überkreislichen Ligen bestimmt worden“, bestätigte der Kreisvorsitzende Willy Westphal am Mittwoch auf Anfrage. „Wir werden uns dem im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld anpassen, damit wir einen einheitlichen Schlüssel für die Ligen vergeben können.“ Mit diesem Thema werde sich der Kreisfußballausschuss am kommenden Montag beschäftigen.

Die offizielle Verkündung durch den Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen steht noch aus, aber Westphal will kein Geheimnis aus der Nachricht machen, auf die alle Clubs sehnsüchtig gewartet haben und die in einer Videokonferenz der Kreisvorsitzenden mit dem Verband festgelegt wurde.

Den Starttermin hält er für einen guten Zeitpunkt, um die neue Saison reibungslos über die Bühne zu bekommen. „Sicher ist wohl, dass wir uns den spielfreien Februar abschminken können, den sich besonders die Vereine aus dem Norden unseres Fußballkreises gewünscht haben“, erklärt Westphal. Dafür könne es aber gelingen, im Meisterschaftsbetrieb auf Spieltage während der Woche zu verzichten.

Anders werde es sich allerdings im Wettbewerb um den Krombacher-Kreispokal verhalten: Da müssen mit dem Halbfinale am 20. August und dem Endspiel am 29. August noch die Spiele aus der vergangenen Saison nachgeholt werden. „Deshalb werden wir es sicherlich nicht schaffen, wie gewohnt die ersten beiden Runden schon vor dem Meisterschaftsstart durchzuführen“, verweist der Kreisvorsitzende auf das enge Zeitfenster.

Folglich werde der Kreisfußballausschuss am Montag darüber beraten, diese ersten beiden Runden auf Wochentage zu legen.

Mit dem Abschluss der Mannschaftsmeldungen und dem fixen Termin für den Saisonauftakt können sich die Staffelleiter nun in die Planungen stürzen.

„Die Einteilung der Kreisligen werden wir am Montag unter der Leitung von Horst Dastig vornehmen“, kündigt Willy Westphal an, der in einem Punkt schon vorgreifen kann: Durch die vier Bezirksliga-Aufsteiger DJK Coesfeld-VBRS, SG Coesfeld 06, SV Heek und ASV Ellewick, auf die mit DJK Rödder und RW Nienborg lediglich zwei Nachrücker aus der B-Liga folgen, wird die Kreisliga A in beiden Staffeln mit nur 15 Mannschaften an den Start gehen.

„Das bedeutet, dass immer eine Mannschaft am Sonntag spielfrei haben wird“, erklärt er. „Das ist nicht schön, aber in diesem Fall nicht zu ändern.“

Welche Mannschaft genau in welche Liga eingeteilt werde, müsse sich am Montag zeigen, will Westphal dem Kreisfußballausschuss nicht vorgreifen.

Die Rückkehr in den Meisterschaftsbetrieb werde mit einigen Vorgaben erfolgen müssen. Westphal kündigt an, den Vereinen dazu noch einige Informationen an die Hand geben zu wollen – zum Beispiel im Hinblick auf die Frage, wer alles zu den 30 Personen zähle, die gleichzeitig im Innenraum aktiv sein dürfen. „Die Vereine werden nicht auf mehrere Ersatzspieler verzichten müssen“, blickt er voraus. „Sie werden sich nur hinter der Abgrenzung aufhalten müssen, wenn die Zahl überschritten ist.“

Einfach werde es sicherlich nicht für die Verantwortlichen, unter anderem im Hinblick auf die Vorgabe, dass sich die Zuschauer in Listen eintragen müssen. Westphals dringender Rat: „Die Vereine sollten sich die Infobroschüre des DFB auf der Homepage des FLVW herunterladen.“