Bei der allerletzten Chance der Partie wusste sich ein ASV-Abwehrspieler nach Markus Krüchtings Kopfball nur noch mit der Hand zu helfen. Also verwandelte Tobias Tenhagen den fälligen Elfmeter zum 3:3-Endstand in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Gut war der VfB in die neue Saison gekommen. Krüchting selbst war schon nach vier Minuten mit der Führung zur Stelle, ehe Alstätte nach einem Schuss aus dem Rückraum den Ausgleich kassierte (21.).

„Insgesamt wollten wir aber mehr“, fand Markus Krüchting. „Meine Vorarbeit verwertete Tobias Terweh nicht umsonst zum 2:1. Tobi und auch ich waren dann dem 3:1 deutlich näher als Ellewick dem Ausgleich“, rätselte der Spielertrainer nach der Pause aber genauso darüber, „warum wir auf einmal mit ganz schweren Beinen aus der Kabine gekommen sind“. In der Tat: Der Aufsteiger aus Ellewick war nun klar das überlegene Team, investierte mehr in diese Partie. Folgerichtig glückte den Hausherren dann verdientermaßen das 2:2 (85.). Und in der Schlussminute erzielte Pascal Gewers sogar die 3:2-Führung für den ASV.

Letzte Aktion bringt noch einen Punkt

Es blieb den Alstättern also nichts andere übrig, alles alles nach vorne zu werfen. Und tatsächlich: Die letzte Aktion brachte dann ja noch das 3:3. „Das Unentschieden geht in Ordnung. Doch natürlich hatten wir hier schon auf drei Punkte spekuliert“, war Krüchting nach dem Abpfiff noch hin und hergerissen ob des Endstandes.