0:4 (0:3) endete das Gastspiel beim SV Gescher. Damit ist die erste Niederlage der Saison 2020/21 für den VfB dann auch besiegelt.

Und die zeichnete sich früh ab. Denn der Gastgeber erzielte bereits nach vier Minuten das 1:0 mit einem Fernschuss, der „zwar irgendwie aus dem Nichts kam, so aber sicher auch nicht einschlagen durfte“, sah Alstättes Trainer Markus Krüchting das Unheil auf seine Mannschaft zukommen. Zumal Henning Leeners danach mit einem Schuss aufs kurze Eck die ganz große Gelegenheit zum Ausgleich besessen hatte. Die aber vereitelte SV Geschers Alexander Trogemann richtig stark.

„Diese beiden Szenen machen den heutigen Spielverlauf sehr schnell gut deutlich. Denn dieses Mal ist es uns eben nicht gelungen, die Chancen effektiv zu nutzen. Es war ja nicht so, dass wir gar keine Gelegenheiten hatten“, fand Krüchting. „Doch da, wo uns sonst Treffer in wichtigen Momenten des Spiels geglückt sind, machte unser Gegner heute die Tore. Das ist eben so. Es kann nicht immer komplett zu unseren Gunsten laufen.“

Auch nicht entgegen kam dem VfB Alstätte an diesem Sonntag der Kunstrasenplatz, vor allem aber nicht der Gegenwind im ersten Abschnitt. „Dazu kam der große Druck, den die Hausherren gemacht haben“, so Markus Krüchting. „Dass noch vor der Pause dann das dritte Tor fiel, machte es da sowieso schwer, noch einmal zurück in die Partie zu finden.“