Der zweiten Mannschaft war bei TG Almsick 2 ein halbes Dutzend Treffer gelungen (6:0). Die Dritte machte in der D-Liga sogar gegen Eintracht Stadtlohn 4 das Dutzend voll (12:4). Hätten sie sich doch mal ein paar Treffer für die Erste aufgespart. Denn in der Kreisliga B1 tritt die SG Gronau weiter auf der Stelle. Die große Chance, der Tabellenspitze einen großen Schritt näher zu kommen, verpasste das Team von Cüneyt Özkan .

VfB kassiert 0:5-Klatsche

Stattdessen ist nun SG-Gegner TuS Wüllen nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen die Gronauer selbst Zweiter mit 17 Punkten. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Jannik Klümper in der Anfangsviertelstunde des zweiten Abschnittes um ein Haar den alles entscheidenden Treffer. Nur deswegen fast, weil nämlich die SGler am Ende alles auf eine Karte setzten und nach vorne schmissen. So fingen sich die Schwarz-Weißen dann in der dritten Minute der Nachspielzeit noch ein zweites Tor.

Kurios: Da kassiert Spitzenreiter VfB Alstätte 2 die zweite Saison-Niederlage. Die fällt mit 0:5 (0:2) darüber hinaus gegen die Sportfreunde aus Graes auch noch besonders happig aus. Und trotzdem bleibt die VfB-Reserve weiter Tabellenführer in der Kreisliga B1.

Allerdings geht es dort nun auch besonders eng zu, denn zwischen Alstätte mit 18 Punkten und dem Vierten FC Vreden 2 (15) liegen nur drei Zähler. Somit verpassten es die Rot-Weißen im Stadion am Bahnhof, ihre Ausgangslage noch ein Stück komfortabler zu gestalten.

Ringkamp rettet das Remis

Derweil kommt der ASC Schöppingen 2 nur auf acht Punkte. Vom SV Gescher 4 trennten sich die Vechtestädter am Sonntag 3:3 (2:2) unentschieden. Dabei hatten doch Bright Küper (11.) und Marc Schwier (12.) für einen perfekten Start per Doppelschlag gesorgt.

Letztendlich konnte die ASC-Reserve aber froh sein, überhaupt noch ein Remis ergattert zu haben. Gescher glich bis zur Pause aus, erzielte dann gar selbst das 3:2 (48.), ehe Schöppingens Ulf Ringkamp in der vierten Minute der Nachspielzeit das 3:3 gelang.