Als Lucien Favre sauer auf die Preußen war

Ein Moment, der unter die Haut ging. Nie im Leben hätte Stefan Eing mit dieser Wahl gerechnet. Nie. Eine Auszeichnung, die vorher noch keinem Vereinsmitglied zuteil wurde.

Ehrenpräsident im Alter von 56 Jahren. Und nun? Beruflich hat der selbstständige Bankbetriebswirt mit den Schwerpunkten Wohnbauförderung, Baufinanzierung und Immobilienvermittlung genug Arbeit auf dem Tisch. Doch auch in Zukunft will er sich in das Vereinsleben einbringen. So engagiert, wie es der vierfache Vater schon immer gemacht hat.

Stefan Eing- und Ferdi Wolfering, Kapitän der VfB-Aufstiegsmannschaft 1961, anlässlich der Einweihung des Kleinspielfeldes. Foto: privat

Mit neun Jahren wurde Stefan Eing von seinen Eltern im VfB angemeldet. Wo auch sonst? „In Alstätte bin ich verwurzelt. Fußball oder Musik, das war damals die Wahl“, erklärt Eing. Damals, das war 1973. Deutschland war 1972 Fußball-Europameister geworden, freute sich auf die Weltmeisterschaft 1974 im eigenen Land. Stefan Eing griff nicht nach einem Musikinstrument. Er schnürte die Fußballschuhe: „In der E-Jugend hab ich mein erstes Spiel gemacht, es ging gegen Vorwärts Gronau.“

Der Fußball bestimmte Eings Kindheit. „Wenn wir aus der Schule kamen (gemeint ist die Carl-Sonnenschein-Realschule in Epe; Anm. der Redaktion), haben wir die Tornister in die Ecke geknallt und dann ging es auf den Bolzplatz direkt nebenan“, schildert Eing. In der damals jungen Siedlung am Eper Damm war Platz genug. Und die Hausaufgaben? „Die haben wir schon im Bus gemacht, um bloß keine Zeit zu verlieren.“

Stefan Eing (re.) und der langjährige VfB-Geschäftsführer Bernhard Krösmann Foto: privat

Die Tore waren selbst gemacht, die Seitenlinien wurden mit Sägespänen kenntlich gemacht. Feierabend war, wenn es dunkel wurde. Beliebt waren die Spiele der Bauerschaften gegeneinander. Schwiepinghook (mit Stefan Eing) gegen Schmäinghook. „Eine Kiste Sprudel für den Sieger“, schmunzelt Stefan Eing.

Im Verein spielte Eing in den ersten Schüler- und Jugendmannschaften, meistens im Mittelfeld, mal in der Abwehr. „Der Jahrgang über uns, der war top besetzt mit unter anderem Jochen und Werner Terhaar, Bernhard Lansing, Hartwig Wiethöft, Norbert Kruthoff oder Herbert Beckmann“, nennt Eing Namen. „Die haben den Aufstieg geschafft, wir durften dann als nachrückende Mannschaft die Klasse halten.“

Es war jedoch keine „Mission impossible“, schließlich war auch Eings Jahrgang nicht schlecht besetzt mit Spielern wie Torwart Herbert Karas, Torjäger Martin Franke, Frank Demuro, Heinz-Josef Dornbusch , Heinz Blickmann (zunächst als Feldspieler, ab der B-Jugend als Torwart) oder Wolfgang Reiners. „Von der E- bis zur A-Jugend, abgestiegen sind wir nie“, betont Stefan Eing. Seine Trainer in der Schüler- und Jugendzeit waren u.a. Rainer Ahler und Günter Hörst.

Stefan Eing bei der Ehrung von Heinrich „Schanko“ Franke Foto: privat

An einen Aufstieg denkt Eing auch gerne zurück: „In der ersten Mannschaft, die es in den 1980er-Jahren bis in die Verbandsliga schaffte, hatte ich keine Schnitte. Aber mit der `Dritten´ haben wir es geschafft und gefeiert.“

Früh – mit 14 Jahren – verschrieb sich Stefan Eing schon der Jugendarbeit. Sieben Jahre lang trainierte und betreute er Nachwuchsmannschaften, bis es zur Bundeswehr ging. Vor einigen Jahren gab er als E-Jugendtrainer noch ein einjähriges Intermezzo, als es einen personellen Engpass gibt. Eings Sohn Tobias spielte auf dem Feld.

Stefan Eing Foto: privat

Übrigens traten Timo und Tobias Eing später beim VfB als Jugendtrainer in die Fußstapfen ihres Vaters. Zudem hat Tobias Eing im vergangenen Sommer das Amt des Jugendkoordinators von Dirk Haveloh übernommen.

Der Kontakt zum Vorstand und zugleich auch Einblick in die Vereinsarbeit ergab sich für Stefan Eing über den Altherrenfußball. Dieser Abteilung schloss er sich mit 32 Jahren an. „Prompt wurde ich auch zum Altherren-Geschäftsführer gewählt“, sagt Eing. „Als Jahre später Hermann Weitkamp als erster Vereinsvorsitzender nicht mehr zur Wahl stand, wurde ich vorgeschlagen.“

Stefan Eing willigte ein, wurde gewählt. Das war im Jahr 2002. Das Jahr, in dem der Euro als neue Währung in Umlauf gebracht wurde. „Ich habe die Wahl angenommen, um im VfB etwas zu verändern und etwas auf die Beine zu stellen. Dafür hatte ich auch ein Team mit richtig guten, kompetenten Leuten zusammen“, erklärt Eing.

Stefan Eing (re.) und Heinz Blickmann Foto: privat

Die neue Führungsmannschaft mit bisherigen und neu gewählten Vorstandsmitgliedern wie Josef Witte, Gerhard Terhaar, Peter Zelwys, Reinhard Tenhagen, Willi Friggemann, Alfred Busch, Thomas Maas, Heinz Blickmann und Norbert Tenhagen ließ Taten folgen. Im Vorstand passte es, dafür spricht die geringe Fluktuation über viele Jahre.

An eine 18-jährige Verweildauer an der Vorstandsspitze hatte Stefan Eing aber nicht gedacht. „Darüber macht man sich bei der Wahl eigentlich keine Gedanken“, sagt er heute. Aber in der bald einhundertjährigen Vereinsgeschichte ist Stefan Eing nun der Vorsitzende mit der längsten Verweildauer.

Eing beließ es nicht dabei, den Verein zu führen und zu repräsentieren. Er packte mit an, er ging voran, er stand auf dem Platz. Wie zum Beispiel bei den Fußball-Ferienfreizeiten (Eing: „Da hatten wir Profis wie Youri Mulder, Alfred Nijhuis und Simon Cziommer als Trainer für unsere Jugend auf dem Platz“) und dann 15 Jahre lang bei den Jugendfreizeitcamps. „Zunächst in Jugendherbergen, später im Sporthotel Goch, wo sonst die Proficlubs untergebracht sind, oder einmal in einem Quartier in der Lüneburger Heide“, sind die Erinnerungen daran noch sehr lebendig.

Jahreshauptversammlung des VfB Alstätte: Marco Körkemeyer dankt Stefan Eing mit einer Fotocollage. Foto: Verein

Stadionbesuche in Dortmund, Gladbach, Köln und auf Schalke sowie beim Hamburger SV rundeten die Fahrten ab. „Und einmal stand plötzlich der Klitschko hinter uns. Ein Zufall, dann schrieb er viele Autogramme für unsere Gruppe.“

Marcel Jansen, der mit seiner Agentur Spiele vermittelte und Trainingslager organisierte, verschaffte dem VfB-Vorsitzenden Einblick in die Welt des Profifußballs. Besonders beeindruckt ist Eing noch heute von einem Besuch bei Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Auch Dieter Hecking lernte er kennen. Ach ja: Stefan Eing ist natürlich Gladbach-Fan.

Über Jansens Kontakte ergab sich zu Beginn von Eings Amtszeit auch eine Serie von außergewöhnlichen Spielen auf dem VfB-Sportplatz. Da trat der Hamburger SV gegen den SuS Stadtlohn an (Eing: „Der HSV erstmals mit Naohiro Takahara. Da schauten alle nach Alstätte“), spielte Borussia Dortmunds U23 mit Trainer Horst Köppel beim VfB vor, traf Heracles Almelo auf Gladbach und regte sich Borussia Mönchengladbachs damaliger Trainer Lucien Favre auf, dass Preußen Münster zum Testspiel in Alstätte nur eine B-Mannschaft schickte.

Pressekonferenz mit Borussia Mönchengladbachs Trainer Lucien Favre, Moderator Lennart Thies und dem VfB-Vorsitzenden Stefan Eing. Foto: Verein

Schöne, teils prägende Erinnerungen. Highlights, durch die der VfB Alstätte immer wieder in den Blickpunkt rückte. Stefan Eing schaut gerne zurück.

Aber der Vorstand hatte sich 2002 mehr in seinen Aufgabenblock geschrieben. „Wir haben zusammen viele Projekte angepackt und gestemmt“, sagt der Ehrenvorsitzende und listet auf: Umwandlung des Ascheplatzes in ein Rasenspielfeld, Erneuerung des Zauns, Errichtung des Kleinspielfelds in Kombination mit einem Tartanfeld, Gestaltung einer barrierefreien Sportanlage mit Terrasse und neuen Toiletten, Renovierung der Kabinen und Modernisierung des Clubheims. In diesem Zusammenhang freut sich Eing auch über den dabei immer wieder bewiesenen Zusammenhalt in Alstätte, wenn Sportverein, Spielmannszug, Musikverein, Feuerwehr und andere an einem Strang ziehen.

Besonders stolz ist Stefan Eing, sich mit einer weiteren Idee durchgesetzt zu haben. „Als wir die Thekenteams ins Leben gerufen haben, unkten einige, dass klappt doch nie“, erzählt er. „Aber es läuft noch heute. Darauf ist der Vorstand stolz. Das Clubheim ist doch für uns VfBer wie ein Wohnzimmer. Da trifft man sich. Es macht Spaß zu sehen, wenn die Hütte voll ist.“

Stefan Eing während der Einweihung des erneuerten Clubheims Foto: privat

Nicht die Hütte, aber das Dorf war voll, als die 1. Mannschaft im vergangenen Jahr nach langen Jahren des Wartens die Rückkehr in die Bezirksliga feiert. „Als ich gewählt wurde, hatte ich dafür ein Zeitfenster von drei Jahren vorgegeben“, wurden Stefan Eing und alle Rot-Weißen auf eine lange Geduldsprobe gestellt. „Alstätte stand Kopf. Ein Umzug mit Pauken und Fahnen, ein bisschen wie der Empfang der Fußball-Weltmeister 2014 in Berlin. Ein tolles Gefühl. Danach sind wir mit fünf Bussen zum Spiel nach Südlohn gefahren“, erzählt

Stefan Eing von einem der

emotionalsten Momente während seiner Zeit als Vorsitzender.

Bleibt nur die Frage, warum Stefan Eing den Vorsitz nun abgegeben hat. „Meine eigentliche Idee war immer, bis zum großen Jubiläum im Jahr 2024 das Amt auszuüben. Aber es ist nie leicht, den richtigen Moment des Abschieds zu finden. Mit Marco Körkemeyer hat der VfB jetzt einen kompetenten Nachfolger, der im Verein aufgewachsen ist, hier familiär verwurzelt ist und den VfB in- und auswendig kennt.“ Zufällig ist Körkemeyer so alt wie Eing vor seiner Wahl vor 18 Jahren.

Als Ehrenvorsitzender bleibt auch Stefan Eing am Ball, nimmt weiter an den Vorstandssitzungen teil und hat das nächste Projekt vor Augen: 100 Jahre VfB Alstätte. „Das wollen wir groß aufziehen, auch unsere Chronik fortschreiben.“ Langweilig wird es nicht. „Wenn meine Hilfe und Unterstützung gewünscht ist, bin ich da. Für den VfB immer.“