Auf Initiative von Gerrit Roters (Volksbank Münster) hat die integrative Fußballmannschaft IFMA des TuS Altenberge 09 am Sonntag ein Turnier ausgerichtet, bei dem rund 60 Kinder (weitgehend in der Altersklasse beziehungsweise Spielstärke U 15) spannend umkämpfte und torreiche Spiele austrugen.

Das Teilnehmerfeld bestand aus den Inklusionsmannschaften von Blau-Weiß Aasee aus Münster, der Wilden 13 aus Och­trup sowie die heimischen Mädchenmannschaften der Alterklassen U 13 und U 11 und der gastgebenden IFMA. Komplettiert wurde das sechs Mannschaften umfassende Turnier durch eine „Dreamteam-Mannschaft“, in der abwechselnd Spieler aus allen teilnehmenden Mannschaften aktiv waren – ein tolles Erlebnis und eine soziale Erfahrung für alle.

Durch das Turnier führte Oliver Maaß, der später von Gerrit Roters sowie vom TuS-Vorsitzenden Dr. Thomas Keßler sowie von Jugendobmann Stefan Klapproth unterstützt wurde. Jedes Kind erhielt als Geschenk von der Volksbank Münster eine Trinkflasche mit dem Vornamen.

Mit diesem ersten Turnier des Jahres begann für die IFMA die Inklusionsserie 2019. Die Kicker werden insgesamt bei neun angemeldeten Fremdturnieren (BW Aasee, SC Hörstel, DJK SF Datteln, Delbrück, Witten, Volmarstein, SSV Buer und St. Vit) sowie zwei weiteren selbstorganisierten Wettbewerben – darunter auch das im V-Cup 2019 integrierte U-15-Turnier – auf Torejagd gehen.

Die IFMA – integrative Fußballmannschaft des TuS Altenberge – wurde am 17. März 2017 gegründet. Nach gemeinsamen Überlegungen in der Fußballabteilung, für den seinerzeit elfjährigen Gerrit Mönkediek mit Downsyndrom eine Fußballzukunft in Altenberge zu ermöglichen, wurden benachbarte Vereine und Schulen angeschrieben und die Werbetrommel im privaten Umfeld gerührt.

Bereits zu Beginn war ein Gründungsstamm von sechs Kindern mit Handicap vorhanden, die von fünf Helferkindern vorbildlich unterstützt und begleitet wurden.

Heute zählt die IFMA 14 Kinder mit Unterstützungsbedarf und acht Helferkids beziehungsweise Jugendtrainer, auf die der TuS und die Mannschaftsverantwortlichen der IFMA und insbesondere die Eltern der Kinder mit Handicap zurecht megastolz sind.

Über die Entstehung der IFMA berichtete auch die WDR-Lokalzeit in einem Fernsehbeitrag, der noch bis zum 20. März in der Mediathek (https://www1.wdr.de/mediathek) abrufbar ist.