Altenberge -

Der TuS Altenberge hat sein Testspiel gegen den Westfalenligisten Borussia Emsdetten mit 0:4 verloren. Das hätte nicht sein zu brauchen, denn im ersten Abschnitt verpasste das Heimteam mehrfach den Ausgleich. Dass das Ergebnis am Ende so deutlich ausfiel, lag an einer schwachen zweiten Hälfte des Landesligisten.