Mit vier Niederlagen aus vier Testspielen beendet die Altenberger Reserve ihre winterlichen Warmlaufwochen. Das 1:2 gegen Ems Westbevern und die „Seuchenvorbereitung“ ist für Trainer Klas Tranow trotzdem kein Grund zur Panikmache: „Das läuft traditionell so bei uns. Aber wir wissen was wir können.“

Daniel Efker sorgte per Lupfer für die TuS-Führung (29.), die nach dem Seitenwechsel durch Marvin Weiß‘ strammen Linksschuss egalisiert wurde (49.). Ems kam per Strafstoß zum Siegtreffer, den Adrian König verwandelte (53.). Tranow weiß, an welchen Schrauben er bis kommenden Sonntag drehen muss: „Gegen den Ball haben wir ganz gut agiert, mit dem Ball sind wir aber noch nicht so weit, wie ich es mir vorstelle.“