Ob ein 2:2 gegen einen klassentieferen Gegner vom nackten Ergebnis her ein guter Abschluss der Wintervorbereitung ist, war TuS Altenberges Trainer nach dem Remis gegen den SC Altenrheine relativ egal. Florian Reckels wusste nämlich: „Wir haben besonders in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht.“ Positive Eindrücke nahm er mit in die Woche vor dem Wiederbeginn in der Landesliga beim BSV Roxel: „Ich glaube, wir sind bereit.“

Das hohe Altenberger Anlaufen brachte den Bezirksligisten das eine oder andere Mal in Bedrängnis. Die Führung fiel allerdings nach einem Standard. Nach Steffen Köhlers verlängerter Ecke war Jakob Schlatt am zweiten Pfosten blank und schob zum 1:0 ein (8.). Viel Ballbesitz und viel Tempo nannte der TuS sein Eigen, brachte das Leder zunächst aber nicht wieder über die Linie.

Ausgekontert

Altenrheine hingegen zeigte in der 35. Minute seine Umschalt-Qualitäten. Der Gegenangriff rollte über den rechten Flügel, die Kugel landete bei Dustin Wolters, der zum Ausgleich vollendete. Das ließen die Gastgeber nicht lange auf sich sitzen. Patrick Rockoff bekam das Leder zugespielt, tankte sich zur Grundlinie durch und spielte quer. Malte Greshake war mitgelaufen und spitzelte den Pass mit links an Torwart Andre Wiesch vorbei ins Netz (40.).

Nach dem Seitenwechsel herrschte aufgrund der vielen Wechsel zunächst lange Leerlauf. Mitte der zweiten Hälfte kam Altenberge zu diversen Tormöglichkeiten (Jannik Hagedorn scheiterte am Pfosten), doch besser machte es der SCA, erneut nach einem blitzsauberen Konter, den Robin Dölling sauber vollendete (63.). Halb so wild, für ein Testspiel, dachte wohl Reckels: „Uns war wichtig, dass nochmal alle Spielpraxis bekommen.“