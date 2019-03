„Zwischen unserer Leistung und unserem Anspruch herrscht eine Disbalance. Das müssen wir in den nächsten Wochen revidieren“, sagte der Coach. Für die Zuschauer war der Kick auf dem seifigen Untergrund alles andre als ein Leckerbissen. Technische Fehler häuften sich auf beiden Seiten, Torchancen waren hingegen eher Mangelware.

Dann flutschte aber doch ein Altenberger Angriff über Robin Drees durch. Dessen Zuspiel erreichte Dominik Wartenberg , der zum 1:0 abschloss (33.). Auch hier äußerte Tranow leichte Kritik: „Wir schaffen es nicht, eine Führung über eine längere Zeit zu halten.“ Drei Minuten waren es dieses Mal, ehe Romano Severin bei einer Standardsituation für Nienberge ausglich (36.).

TuS erst im Pech, dann im Glück

Die Halbzeitpause tat den Altenbergern sichtlich gut, denn sie starteten mit ordentlich Dampf in den zweiten Durchgang und rissen das Spielgeschehen an sich. Als „Knackpunkt“ bezeichnete Tranow das Auslassen der besten TuS-Möglichkeit in Abschnitt zwei. Maik Bröcking hatte Torwart Christian Greiner bereits umkurvt und aufs Tor gefeuert, doch ein SCN-Abwehrmann kratzte das Leder noch von der Linie (55.).

Danach kam der Gastgeber wieder in die Partie und hatte seinerseits Pech in der 80. Minute, als ein Freistoß an den Pfosten klatschte. Alles in allem eine ausgleichende Gerechtigkeit in einem Spiel, das keinen Sieger verdient hatte, befand der Altenberger Trainer.

TuS Altenberge II: Winter – Elbert (78. Maas), Wiechert, Herrmann, J. Hammer – Haft, Gausling, Drees (60. Adler), Wartenberg – Bröcking (63. J. Höltje), Schocke.

Tore: 0:1 Wartenberg (33.), 1:1 Severin (36.).