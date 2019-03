Die Altenberger A-Liga-Reserve hat ihr Auswärtsspiel bei der Warendorfer SU II mit 2:0 (0:0) gewonnen. Für die Gäste war es das erste Erfolgserlebnis seit November, daher sprach Trainer Klas Tranow anschließend auch von einem „Brustlöser“.

Sowohl bei den Hausherren als Tabellenvorletztem als auch bei den seit Monaten sieglosen Gästen war in der ersten Hälfte eine gewisse Verkrampfung festzustellen. „Das war eine fahrige Halbzeit. Keiner wollte einen Fehler machen“, beschrieb Tranow die ersten 45 Minuten.

Ereignisreicher gestaltete sich der zweite Abschnitt. Daniel Efker, der schon früh für den verletzten Julian Schmidt in die Partie gekommen war, erzielte nach einer Ecke das 1:0 für den TuS (57.). Warendorf war nun gezwungen, mehr zu machen und bot entsprechende Räume an. „Die Konter haben wir aber miserabel ausgespielt. Das muss ich so deutlich sagen“, kritisierte Tranow. Das wäre beinahe bestraft worden, doch die Latte rettete die Altenberger vor dem 1:1. In der Schlussminute gelang Maximilian Adler das entscheidende 2:0.

„Wie der Sieg zustande gekommen ist, spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir überhaupt mal wieder gewonnen haben“, freute sich Tranow, dass die Durst­strecke beendet ist.

TuS Altenberge II: Wilmer – Weber, Hillenkötter, Herrmann, A. Hölker (80. Bröker) – Hötje, Elbert – Maas, Adler, Kerelaj (70. Bröcking) – Schmidt (5. Efker).

Tore: 0:1 Efker (57.), 0:2 Adler (90.).