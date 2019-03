Der TuS Altenberge ist mit 2000 Mitgliedern der größte Verein der Gemeinde. Über 800 von ihnen gehören der Fußballabteilung an. Diese Zahlen präsentierte Vorsitzender Dr. Thomas Keßler während der Generalversammlung des Vereins am Sonntag.

Wie Keßler in seinem Jahresbericht fortführte, lagen die Schwerpunkte der Vereinsarbeit in 2018 auf der Fertigstellung und Neueröffnung des deutlich erweiterten Rehasportzentrums an der Münsterstraße, der Wandgestaltung und dem neuen Eingangsbereich im Sportzentrum sowie der Organisation des Testspiels zwischen dem MSV Duisburg und Royal Antwerpen am Großen Berg .

Wahlen standen in diesem Jahr nicht an, sodass sich die Versammlung auf die Ehrungen verdienter Sportler konzentrieren konnte. Für ihre 50-jährige Vereinsmitgliedschaft wurden sechs TuS‘ler ausgezeichnet. Renate Dütsch, Michael Heymann, Alfons Lammers, Hermann-Josef Löhring, Helmut Pferdehirt und Gottfried Völker nahmen ihre Auszeichnung entgegen.

Die Tischtennisspieler waren im vergangenen Jahr die erfolgreichste Abteilung des Vereins. Alle drei Herrenteams stiegen auf und befinden sich auch in dieser Saison in aussichtsreicher Position. Jana Böcker wurde U-14-Kreismeisterin im Tennis, Paul vom Bauer und Niklas Böcker gewannen mit der U-13-Krisauswahl die Fußball-Westfalenmeisterschaft. Böcker erreichte zudem bei der Tennis-Kreismeisterschaft das Endspiel. Die Tennis-Damen 40/1 stiegen in die Bezirksliga auf, in der Winterrunde kletterten die Herren 40/2 in die Bezirksklasse. Abonnementssieger bei der Hallenkreismeisterschaft sind die Ü-50-Fußballer, die den Titel zum zweiten Mal nach 2017 gewannen.

Alle Formalia wie Kassenbericht, Bilanz und Kassenprüfung ergaben keinen Grund zur Beanstandung. Daher wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Als Aufgaben für 2019 hat sich der TuS die Weiterentwicklung der Sportanlagen und die Gründung eines Jugendausschusses vorgenommen.