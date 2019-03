Das Prädikat Topspiel erhält die Partie des TuS Altenberge II beim SV Bösensell höchstens aufgrund der Tabellensituation – der Dritte trifft auf den Zweiten. Das behauptet zumindest TuS-Trainer Klas Tranow : „Vom Trend her spielt ein Aufstiegs- gegen einen Abstiegskandidaten.“ Seine Truppe hat in der Rückserie erst vier Zähler geholt, der SVB ist diesbezüglich die beste Mannschaft. Altenberge sei weit vom Leistungsniveau des Hinspiels (3:3) und der ersten Saisonhälfte entfernt.

Aber: Tranow hegt seine Hoffnung in der jüngsten Trainingswoche, welche „die beste des Jahres gewesen ist“. Er hofft, dass der Name Bösensell Anreiz genug für die Jungs vom Großen Berg ist, richtig dagegenzuhalten: „Solche Spiele bringen uns in unserer aktuellen Entwicklungsphase weiter.“ Einige Kicker werden nicht mitwirken können, dafür kehrt Julius Höltje nach seiner zweiten Gelbsperre der Saison zurück.