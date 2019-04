Die zweiwöchige Punktspielpause tat dem TuS Altenberge gut. Ausgeruht und voller Tatendrang geht es für den Landesligisten nun am Sonntag mit der Partie bei Eintracht Ahaus in der Meisterschaft weiter.

Der lange verletzte David Marx hat in der vergangenen Woche drei Mal gut und beschwerdefrei trainiert, was TuS-Coach Florian Reckels aufatmen lässt: „David stand uns die ganze Rückrunde kaum zur Verfügung, dabei ist er so wichtig für uns. Mit ihm sind wir taktisch einfach viel flexibler.“

Spaß macht dem Übungsleiter auch die stark ansteigende Formkurve von Kai Sandmann. Nach einer für ihn schwierigen Phase mit wenig Einsatzzeit würde der Offensivmann nun voll überzeugen. Und das nicht nur als Torschütze, sondern auch mit einem vielversprechenden Defensivverhalten.

Im jüngsten Test gegen Westfalia Kinderhaus (2:3) traf Sandmann allerdings nicht. Da waren Jakob Schlatt und Volkan Haziri die Torschützen.

Von dem morgigen Gegner aus Ahaus hält Reckels eine ganze Menge. Vor allem im Mittelfeld sei die Qualität ungeheuer hoch. Christopher Ransmann, André Hippers oder Kai Erning seien da in erster Linie zu nennen. Ganz vorne wirbelt Maximilian Hinkelmann, der in der laufenden Saison schon 17 mal für den Tabellendritten getroffen hat.