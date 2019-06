Altenberge -

Mit einem 5:2 gegen den VfL Wolbeck hat sich der Bezirksliga-Vizemeister TuS Altenberge in die Sommerpause verabschiedet. Damit feierten die Fußballerinnen aus dem Hügeldorf einen versöhnlichen Abschluss. Für die Leistung in der abgelaufenen Saison stellte Trainer Jürgen Albrecht seiner Mannschaft eine zwei plus aus.