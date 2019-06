Um auch in der bevorstehenden Landesliga-Saison eine gute Rolle zu spielen, hat der TuS Altenberge seinen Kader weiter verstärkt. Der nächste Neuzugang heißt Mauro Martin , ist 21 Jahre jung und wurde unter anderem in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern ausgebildet.

Martin studiert seit rund einem Jahr in Münster. Über sein gutes verzeigtes Netzwerk wurde TuS-Trainer Andre Rodine auf den Pfälzer aufmerksam. Rodine zog die notwendigen Informationen ein und nahm Kontakt zu Martin auf. Nach einem persönlichen Gespräch war dem Coach schnell klar: „Der passt perfekt zu uns.“

Martins Einsatzgebiet befindet sich vorwiegend im zentralen, defensiven Mittelfeld, allerdings kann der Linksfuß auch prima auf der Außenbahn eingesetzt werden. Nach einer mehrmonatigen Fußballpause hat der Süddeutsche nun wieder Lust, im Verein zu kicken.

Neben seiner Zeit im Nachwuchsbereich der Roten Teufel lief Martin für die U 19 des FK Pirmasens in der Regionalliga Südwest auf. Im Seniorenbereich folgten Stationen beim SV Morlautern (Oberliga) und FK Pirmasens (Verbandsliga/Oberliga). In seiner Vita steht neben 44 Einsätzen in der Oberliga Rheinland/Pfalz/Saar auch eine Begegnung im DFB-Pokal. Für den SV Moorlautern lief Martin in der ersten Runde 2017/18 gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:5) auf.

„Trotz seines jungen Alters bringt Mauro viel Erfahrung mit. Er wird uns sicherlich verstärken“, freut sich Rodine schon auf den bislang Letzten der acht Neuen.

► Der TuS beginnt am Dienstag (2. Juli) mit seiner Vorbereitung. In den folgenden Wochen stehen Testspiele gegen Greven 09 (14. Juli), den TuS Hiltrup (16. Juli), Schüttorf 09 (19. Juli), Borussia Emsdetten (27. Juli) und SuS Neuenkirchen (2. August) auf dem Programm. Zudem bestreiten die Altenberger am 2. August ihr Erstrundenspiel im Kreispokal.