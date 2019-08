Neue Hierarchien beim TuS

Drei Übungseinheiten werden die Altenberger bis zum ersten Meisterschaftsspiel am kommenden Sonntag bei der SG Borken noch absolvieren. Das entspricht dann auch dem Trainingsrhythmus während des laufenden Saisonbetriebs. Damit der TuS sich daran schon mal gewöhnt, bestritt das Team am Sonntag das Erstrunden-Pokalspiel des Fußballkreises Münster beim SV Südkirchen, das eigentlich am 8. August hätte ausgetragen werden sollen. Rodine kam diese Verlegung durchaus recht: „Wir haben uns mit Südkirchen ganz kurzfristig darauf geeinigt, das Spiel vorzuziehen. Uns blieb deshalb die Fahrt nach Südkirchen am Donnerstag vor dem Saisonauftakt erspart.“

Der TuS löste diese Aufgabe mit dem 6:2 (3:0)-Sieg beim B-Ligisten souverän, aber unspektakulär. „Spielerisch lief es bisweilen etwas holprig“, räumte der Coach ein. Was aber auch nicht weiter verwunderte angesichts der Wechselspiele, die sich beim TuS vollzogen. Diese waren nicht immer positionsgetreu. Denn Rodine ging es in erster Linie darum, allen Akteuren Praxis zu vermitteln. Deshalb kam der eine oder andere Akteur auf einer Position zum Einsatz, auf der er eigentlich nicht zu Hause ist.

Julian Schmidt (9./38.) hatte den TuS in Führung gebracht, Lucas Bussmann mit einem weiteren Treffer (45.) für den 3:0-Halbzeitstand gesorgt. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Christian Hölker auf 4:0 (46.). Die Gastgeber verkürzten auf 2:4, doch erneut Hölker (74.) und schließlich Dennis Behn (79.) stellten den 6:2-Endstand her. Henrik Wilpsbäumer, Mauro Martin, Felix Kemper und Felix Risau gönnte Rodine eine Ruhepause; Christian Hölker und Dennis Behn wurden eingewechselt. In der zweiten Pokalrunde müssen die Altenberger bis zum 29. August beim Sieger der Partie Eintracht Münster (Kreisliga A) gegen SC Müssingen (Kreisliga C) antreten.

Fest steht inzwischen, dass der TuS mit Henrik Wilpsbäumer als neuem Mannschaftskapitän in die Saison geht. Jannik Hagedorn und Marc Wenning-Künne sind seine Stellvertreter. Wilpsbäumer wird damit Nachfolger von David Marx , der den Altenbergern nicht nur als Mannschaftskapitän, sondern auch als Spieler nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Marx hat sich privat nach Köln verändert. „Wir werden deshalb nicht mehr mit ihm planen können“, bestätigt Rodine. Was bedeutet, dass sich mannschaftsintern neue Hierarchien herausbilden müssen.

Zweifelsohne ist Marx´ lautloser Abschied, der sich aufgrund latenter Verletzungsprobleme auch auf Raten vollzog, sportlich und menschlich ein herber Verlust. Gleichwohl muss sich der Verein der Situation stellen. Sportlich dürfte Neuzugang Mauro Martin erster Kandidat sein, diese Lücke zu schließen.

Die Verantwortung, die Marx maßgeblich getragen hatte, soll künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. In dieser Hinsicht nimmt Rodine außer Wilpsbäumer vor allem Hagedorn, Steffen Köhler und Felix Kemper in die Pflicht. Von ihnen sind in zunehmendem Maße Führungsqualitäten gefragt.

Unverändert ist indes die Rolle von Jannik Roters. Sofern der in Göttingen studierende Mittelfeldspieler dort abkömmlich und in Altenberge zugegen ist, wird er dem TuS weiterhin als Standby-Spieler zur Verfügung stehen.