Das Altenberger Reitturnier wächst weiter. Hatte beim Frühjahrsturnier im März erstmals ein Springen auf S-Niveau Premiere, so werden beim traditionellen Sommerturnier am Wochenende gleich zwei Prüfungen auf diesem Leistungsniveau ausgetragen. Und das, darauf legt der Verein seit Jahren Wert, ohne den Breitensport aus dem Blickwinkel zu verlieren.

Daher kommt es, dass ab Donnerstag an vier Turniertagen und in 40 Prüfungen nicht nur Profis und semiprofessionelle Reiter an den Start gehen. Auch Kinder und Jugendliche sowie Turniereinsteiger und Breitensportler reisen nach Altenberge. Insgesamt werden knapp 1900 Pferde an den Start gebracht. Vereinsvorsitzende Silke Dertwinkel-Harbich freut sich, dass das Turnier so gut angenommen wird.

Erstmals läuft die Altenberger Youngster-Tour. Am Freitag gehen in einem M*- und einem S*-Springen die sechs- beziehungsweise sieben- bis neunjährigen Pferde an den Start. Insgesamt werden auf vier Turniertage verteilt sechs Springprüfungen auf M- und zwei Prüfungen auf S-Niveau ausgetragen.

Den Auftakt machen am Donnerstag die jungen Pferde in Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M. Am Freitag stehen neben der Youngster-Tour ein L- und ein M-Springen auf dem Plan. Der Samstag steht zunächst mit unterschiedlichen E-, A- und L-Springen sowie diversen Reiterwettbewerben im Zeichen der Nachwuchsreiter und Breitensportler.

Am Sonntag werden die Steilsprünge hoch und die Oxer breit. Um 12.30 Uhr findet das M**-Springen mit 77 Starterpaaren statt. Um 14.45 Uhr folgt das Finale des Sparkassen-Oldie-Cups, für das S-Springen läutet die erste Glocke um 16 Uhr. Lokalmatadore sind Kevin Dües, Lars Schulze-Wierling und Vera Schilling. Im Dressurviereck ist die M-Dressur auf Trense am Sonntag um 10 Uhr die höchstdotierte Prüfung des Wochenendes. Anders als auf vielen anderen Turnieren lassen die Altenberger die M-Dressur auf Trensenzaum reiten.