Vizemeister TuS Altenberge ist mit einem hartumkämpften „Dreier“ in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Beim 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen die SG Horstmar/Leer war es Shanice Lüttecke, die das Goldene Tor erzielte.

„Echt bitter, die Niederlage hätte nicht sein zu brauchen. Wir waren über 80 Minuten besser. Nur leider haben wir unsere Chancen nicht nutzen können“, ärgerte sich SG-Trainer Stefan Schulze Schwarthoff, der auf die Gelegenheiten von Franzi Blömer, Johanna Terkuhlen und Sina Frahling hinwies. Dabei erwies sich TuS-Torfrau Kira Fröbrich als Fels in der Brandung. Aber auch die Gastgenerinnen hätten in Halbzeit eins schon Treffer setzen können.

Da beide Teams so gut wie kein Zielwasser intus hatten, dauerte es bis zur 60. Minute, ehe das erste und einzige Tor fiel. Das erzielte Shanice Lüttecke auf Vorarbeit ihrer Schwester Sharleen. Für Schulze Schwarthoff eine klare Abseitsposition („Mindestens zwei Meter“), für Altenberges Trainer Jürgen Albrecht „gleiche Höhe“.

Letzterer stufte den Sieg als „hart umkämpft“ ein. „Ein Unentschieden hätte es vielleicht auch getan. Am Ende haben wir aber die eine Chance besser verwertet.“

Für die SG-Damen geht es bereits am morgigen Mittwoch wieder um Meisterschaftspunkte. Zu einem vorgezogenen Spiel kommt der 1. FC Gievenbeck in das Stadion am Leerbach. Anstoß ist um 20 Uhr.