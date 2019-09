Hans-Jürgen Albrecht hatte schon einmal anstrengendere Spieltage. „Das war ein entspannter Sonntag für mich“, sprach der Trainer der Fußballerinnen des TuS Altenberge seinen Kickerinnen nach dem 5:1 (2:1)-Heimerfolg über den VfL Wolbeck ein großes Lob aus.

Dazu hatte Albrecht auch allen Grund. Denn sein Team verrichtete einen guten Job. „Das war auch in der Höhe verdient“, bemerkte der Coach. Im ersten Durchgang haperte es allerdings noch am entscheidenden Punch in der Gefährdungszone. „Bis in den Sechzehner haben wir viele Sachen gut vorgetragen“, erzählte der TuS-Übungsleiter. Doch da war dann oft Schluss. Für zwei Tore reichte es in Halbzeit eins dann doch. Hannah Bay donnerte eine schöne Flanke von Marie Hellermann volley unter die Latte zum 1:0 (7.). Vor Lena Füchters Treffer zum 2:0 flankte Sharleen Lüttecke von der rechten Seite (38.). „Eine super Hereingabe“, so Albrecht dazu.

Aber auch die Gäste, die sich wenig Torraumszenen erspielten, jubelten einmal. Ganz kurz vor der Pause netzte Tanja Heep ein (44.). Sie profitierte von einem Abstimmungsproblem in Altenberges Abwehrreihe, just zuvor musste Innenverteidigerin Karolin Hauling den Platz verletzt verlassen. Das führte zu einem kurzen Tohuwabohu.

Altenberge wieder klarer im Kopf

Im zweiten Durchgang waren die Altenbergerinnen aber wieder klarer im Kopf. Nach hinten ließen sie wenig bis gar nichts zu, nach vorne war das Angriffsspiel konsequenter und durchdringender. Hellermann belohnte sich schließlich für einen insgesamt starken wie auffälligen Auftritt und legte das 3:1 nach, Bay hatte fein vorbereitet (53.). Damit war das Match endgültig entschieden. Aus 22 Metern jagte Lüttecke die Kugel zum 4:1 in die Bude (62.), nach kurz ausgeführtem Freistoß besorgte Annika Schäfers den Endstand (72.).

Es wäre wohl noch mehr drin gewesen. „Aber ein 5:1 ist ja in Ordnung“, wollte Albrecht nicht meckern.