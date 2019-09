„Bei uns in Altenberge geht eine kleine Männergrippe um“, hat Klas Tranow , Trainer des TuS Altenbege II, zu berichten, dass vier bis fünf seiner Kicker vielleicht nicht für einen Einsatz in Frage kommen könnten. Das ist besonders unglücklich, da es am Sonntag zum Tabellenführer und Überteam der Kreisliga A Münster geht – dem SV Bösensell.

„Trotzdem ändern wir nicht unserem Stil. Wir wollen aktiv sein und selbst Fußball spielen. Alle Jungs im Team wissen, was sie zu tun haben“, betont Tranow. Niklas Elbert (nach Rotsperre) und Patrick Schulze (nach Verletzung) kehren zurück.