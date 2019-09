„Ich bin sehr guter Dinge.“ André Rodine versprüht Optimismus. Der Trainer der Landesliga-Fußballer des TuS Altenberge reist mit seinem Team am Sonntag zum FC Viktoria Heiden. Es ist Altenberges sechster Versuch, den ersten Dreier einzufahren. Und nun soll es endlich was werden.

Was Rodine so positiv stimmt, sind die Auftritte an den beiden vergangenen Wochenenden. „Wir waren nicht so weit weg“, erinnert der Coach an die beiden 1:2-Niederlagen gegen Altenrheine und Mesum. Nur ein paar Prozent würden fehlen, die der TuS jetzt mal aus sich herauskitzeln müsse.

Das Erfolgsrezept hierfür: Weiter locker durch die Hose atmen. „Vielleicht müssen wir auch einfach mal in Führung gehen“, meint der Trainer. Das 1:0 erzielten bislang die Gegner, der TuS lief stets hinterher. Auch, weil erst zwei mickrige eigene Treffer gelangen. Aber wie gesagt: Weiter locker durch die Hase atmen.

„Es ist jetzt nicht so, dass wir uns hinstellen und 100 Mal aufs Tor schießen“, gibt der Übungsleiter einen Einblick in die Trainingswoche. Das Spiel in die Tiefe und das Verinnerlichen von Bewegungsabläufen stand dort auf der Tagesordnung. Und kein stumpfes Gebolze auf die Hütte. Man bleibt weiter ruhig beim TuS, der am Sonntag ohne Steffen Köhler (Bänderdehnung) auskommen muss. Felix Risau hingegen kehrt zurück.

Gegner Heiden stabilisierte sich indes und holte zuletzt sieben Zähler aus drei Partien. Der FC Viktoria steht für einen defensiv kompakten Stil und sucht vorne in der Spitze vor allem Markus Seyer.

Anstoß der Begegnung ist am Sonntag um 15 Uhr im Heidener Volksbankstadion.