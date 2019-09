Altenberge -

Ob das 1:1 (0:1) bei Viktoria Heiden am Ende des Tages eher einem gewonnenen Punkt oder doch zwei verlorenen Zähler gleichkam, war für Andre Rodine gar nicht mal so entscheidend. Der Trainer des TuS Altenberge haderte viel mehr mit hohen Fehlerquote seiner Mannschaft. Sie war dem ersten Saisonsieg genau so nahe wie der fünften Niederlage.