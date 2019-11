Auswärts will es für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TuS Altenberge in dieser Saison nicht laufen. Während das Team im eigenen Stadion noch verlustpunktfrei ist, kassierte es am Sonntag beim 2:3 bei Blau-Weiß Aasee schon die vierte Niederlage auf fremden Geläuf.

„Wir sind dann viel ruhiger als Zuhause und brauchen auch immer etwas länger, um in die Partie zu finden“, so Trainer Jürgen Albrecht . Zwar verlief die erste Viertelstunde in etwa so, wie es sich der Coach wünschte, doch wieder einmal geriet der TuS durch Lisa Ziehm in Rückstand (22.). „Wir haben uns aber nicht lange bitten lassen“, freute sich Albrecht über den prompten Ausgleich, den Shanice Lüttecke nach Zuspiel von Lena Füchter markierte (26.). Ansonsten gab es in einer schwachen ersten Hälfte kaum Höhepunkte.

Flotter lief es nach dem Wiederbeginn, wobei zunächst die Gäste an der Reihe waren. Tina Moggias Ballgewinn leitete das 2:1 ein, das die erst 17-jährige Celine Pöttgen erzielte (48.). Per Freistoß sorgte Ivonne Lorenzen für das 2:2 (61.), dem Roberta Kieser zehn Minuten später sogar das 3:2 für Aasee folgen ließ.

In der Schlussviertelstunde warfen die Altenberger Frauen alles nach vorne und erarbeiteten sich auch gute Gelegenheiten. Doch Sharleen Lüttecke, Moggia oder Pauline Schengber hatten das Visier nicht genau eingestellt. Daher ging es mit einer vermeidbaren Niederlage zurück in die Heimat.