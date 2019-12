Am Donnerstag holen in der Kreisliga A Münster die Reserven von Blau-Weiß Aasee und dem TuS Altenberge ein Spiel nach. Gäste-Trainer Klas Tranow prognostiziert: „Ich würde 20 Euro darauf verwetten, dass die Partie nicht 0:0 ausgeht.“

Seine Aussage leitet er vom Tabellenbild ab: „Aasee ist Vorletzter und muss gewinnen, und wir wollen unbedingt drei Punkte holen.“ Es könnte also hoch her gehen. Joschka Haft und Gerome Hillenkötter sind gesperrt, was personelle und gegebenenfalls auch taktische Umstellungen nach sich zieht. „Mal gucken, wie wir das machen. Wahrscheinlich entscheidet sich das erst kurzfristig.“

Eine sehr gute Verfassung bestätigt Tranow dem auf fast allen Positionen einsetzbaren Max Jürgens.