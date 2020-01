Altenberge -

EWin Ausrufezeichen setzte der TuS Altenberge am Dienstagabend. Mit 9:0 (2:0) deklassierte der Landesligist Concordia Albachten. Alle drei Neuzugänge standen in der Startformation und deuten an, dass die dem TuS in der Rückrunde weiterhelfen werden.