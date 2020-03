Ein Unter-der-Woche-Spiel bei Eintracht Rodde will für die A-Liga-Fußballer des TuS Laer gut organisiert sein. „Eine Stunde Anfahrt, dazu ein vernünftiges Aufwärmen – das heißt, dass wir um 17 Uhr los müssen. Dass das auch alle zeitlich schaffen, bedarf schon einer gewissen Planung“, weiß Trainer Ron Konermann . An der Umsetzung wird es nicht scheitern, denn alle Mann sind an Bord. Die braucht Konermann auch, um sich für die 0:5-Klatsche im Hinspiel zu revanchieren. Damals war Steffen Köhler allerdings noch kein Teil des Teams. Wie wichtig der Wintertransfer ist, zeigte er beim 3:2 gegen den Skiclub. „Steffen hat ein überragendes Aufbauspiel, zudem gibt er den jungen Leuten Sicherheit“, lobt Konermann. Zu diesen Youngstern zählt auch Marius Plöger, der sich über Einsätze in der Reserve und gute Trainingseindrücke einen Platz als Linksverteidiger erobert hat. -mab-