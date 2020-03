Der Unterschied zwischen oben und unten in einer Tabelle beim Fußball zeigt sich oftmals auch im Blick auf das Torverhältnis. Der SV Mesum, Dritter der Landesliga und am Sonntag Gastgeber des TuS Altenberge , hat 40 Tore geschossen und nur 13 hinnehmen müssen. Das ist Ligabestwert. Selbst Spitzenreiter Kinderhaus hat sechs Treffer mehr auf der rechten Seite des Doppelpunktes. Es könnte sein, dass sich die TuSler morgen die Zähne ausbeißen an Mesums Keeper Philip Parlow und seinen Vorderleuten.

Auch im Hinspiel, beim 2:1 des SVM, musste Mesums Keeper nur einmal hinter sich greifen. Zuletzt gegen Kinderhaus erzielte der TuS ebenfalls nur einen Treffer. Zu wenig, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen – auch wenn die Altenberger ein gutes Spiel gemacht haben. „Es ist tatsächlich oft so, dass, wenn Spiele auf der Kippe stehen, sie zu unseren Ungunsten ausgehen“, beklagt TuS-Trainer André Rodine . Gegen Kinderhaus und auch gegen Mesum habe sein Team gut gespielt. „In der zweiten Halbzeit gegen Mesum sogar sehr gut“, wirft Rodine ein. Doch am Ende nahmen beide Male die Gegner die drei Punkte mit. Weshalb beide Teams auch ganz oben in der Tabelle ihren Platz gefunden haben.

Doch der TuS und sein Coach wissen, dass sich mit Beharrlichkeit auch der Erfolg wieder einstellen wird. Die qualitative Aufbesserung des Kaders im Winter werde sich irgendwann auszahlen. Vielleicht noch nicht in Mesum, aber danach.

Mit Kevin Grewe im zen­tralen Mittelfeld und Ugur Birdir vorne hat Trainer Marcel Langenstroer zwei Spieler im Team, die ihr Handwerk verstehen. Einen regelrechten Torjäger hat der SVM ansonsten nicht.

Der TuS kann in Bestbesetzung antreten. Nur Julian Schmidt und Torwart Tom Hoffmann fehlen.