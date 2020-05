Andre Rodine sieht Silberstreif am Fußball-Horizont

„Endlich gibt es Aussagen, die uns wieder besser planen lassen“, kommentiert Andre Rodine die vom Land angekündigten Lockerungen. Die sehen unter anderem vor, dass ab dem 30. Mai die Ausübung von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt wieder gestattet wird. Demnach schaltet die Ampel auch für die Fußballer langsam wieder auf Grün.

Das wertet der Trainer des Landesligisten TuS Altenberge als einen echten Silberstreif am Horizont. Denn nicht nur für Rodine ist die durch die Corona-Pandemie bedingte fußballerische Zwangspause schwer zu ertragen. „Es fehlt einfach was. Nicht nur das Sportliche, sondern auch das reine Zusammensein mit den Jungs und das dazugehörige Flachsen“, klagt der Coach. Wann und wie genau wieder trainiert werden kann, das ist für Rodine allerdings noch nicht ganz klar.

An den passenden Konzepten arbeitet der Vorstand. Man gucke, was aktuell möglich und demnächst umsetzbar sei, so Fußballabteilungsleiter Erwin Hammer . Tennis wird im Sportpark übrigens seit dem gestrigen Freitag wieder gespielt.

Hammer und Co. haben noch eine andere Baustelle offen: Es gilt, die Nachfolge von Klas Tranow als Trainer der A-Liga-Reserve zu regeln. Obwohl schon Anfang Mai, steht noch keine Unterschrift auf dem Arbeitspapier. Dazu Hammer: „Einen Kandidaten gibt es, einen Namen möchte ich aber nicht nennen.“ Dessen endgültige Zusage steht nämlich noch aus, was bei der TuS-Spitze keine Unruhe aufkommen lässt. „Wir haben diesbezüglich auch einen Plan B und sogar C“, erklärt Hammer.

In Sachen Landesliga-Kader ist der Verein aus dem Hügeldorf fast durch. Lediglich für den nach Gievenbeck wechselnden Marc Wenning-Künne suche man noch Ersatz, so Rodine. Auf den übrigen Positionen sei man nicht zuletzt aufgrund der Wintertransfers (Brinkmann, Wesselmann, Jungfermann) sowie der Rückkehr von Jakob Schlatt und Jakob Gerstung sehr gut aufgestellt. „Wir halten trotzdem unsere Augen auf. Wenn alles passen sollte und jemand uns auf jeden Fall weiterbringt – warum nicht“, will Rodine weitere mögliche Neuzugänge nicht kategorisch ausschließen.

Sein erstes Jahr beim TuS stuft der Übungsleiter als ein „sehr gutes“ ein. „Ich bin hier prima aufgenommen worden“, resümiert Rodine trotz der anfänglichen sportlichen Startprobleme seiner Elf. „Der personelle Umbruch hatte doch größere Auswirkungen als gedacht. Aber mit unseren Aktivitäten im Winter haben wir einen richtigen Schritt gemacht. Jetzt warten wir darauf, dass es wieder losgeht.“ Damit ist Rodine nicht alleine.