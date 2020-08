Fünf Neue für den Klassenerhalt

Die nächste Spielzeit der Landesliga 4 soll für den TuS Altenberge anders verlaufen als die zuletzt abrupt gekappte Saison 2019/20, in der die Mannschaft von Trainer André Rodine ums Überleben in der siebten Spielklasse kämpfte und mit zehn Niederlagen und jeweils vier Siegen und Unentschieden permanent am Ende der Klassements herumdümpelte. Wahrscheinlich hätte der Klassenerhalt noch geklappt, sicher ist dies aber nicht. Daher hat sich der TuS jetzt mit fünf Spielern verstärkt, die eine Menge an Qualität mitbringen sollten.

Zum Beispiel Valentin Schulz , 25 Jahre alt und Torwart, der in Georgsmarienhütte und bei Blau-Weiß Aasee – wegen des Studiums in Münster – gespielt hat und jetzt in Altenberge Tore verhindern soll. Oder Robin Glinka, 20 Jahre alt, ein Defensivspieler, der in der Jugend bei Rot-Weiß Ahlen in der Regionalliga spielte; nicht zu vergessen Finn Köhler, 21 Jahre alt, der bei Westfalia Rhynern einige Einsätze in der Oberliga hatte, verletzungsbedingt aber eine lange Pause einlegen musste und nun in Münster studiert und beim TuS einen Restart versucht. Die beiden Jakobs, die nach ihren Gastspielen in Kinderhaus (Schlatt) und Neuenkirchen (Gerstung) bereits im Winter als Zugänge bekannt gemacht worden waren, muss man nicht großartig erwähnen. Ihre spielerischen Qualität sollte im Hügeldorf bekannt sein.

„Der Kader ist nun 22 Feldspieler stark plus zwei Torleute. Damit haben wir einiges an Qualität hinzubekommen. Der Schulz ist sogar einen Kopf größer als ich“, vergisst Rodine nicht zu erwähnen, dass Torwart Tom Hoffmann die Konkurrenz auf jeden Fall in der Länge überlegen sein könnte. Schulz ist knapp zwei Meter groß.

„Die vergangene Saison war für uns, allein schon wegen der Abgänge, echt ex­trem. Wir müssen uns jetzt neu finden, wollen flexibler werden, ansehnlichen Fußball spielen und uns in angenehmeren Gefilden der Tabellen aufhalten“, gibt Rodine als Saisonziel aus. Der Mann könnte auch im diplomatischen Korps arbeiten. Den Spruch „Klassenerhalt“ oder mit dem „Abstieg nichts zu tun haben“ zu wollen, würde ihm wohl keiner abkaufen angesichts dieser personellen Verbesserungen. „Angenehmeren Gefilde“ ließe sich demnach mit gesichertem Mittelfeld übersetzen.

Ansonsten wird sich in taktischer Hinsicht wenig verändern bei den Altenbergern. Weiterhin ist offensiver Fußball Trumpf, in Rodine-Sprech „kontrolliertes Spiel in die Tiefe, schnell hinter die gegnerische Kette kommen“. Die Zuschauer wird‘s freuen.

Die Testspiele des TuS Altenberge: 15. August, 15 Uhr, TuS - Ibbenbürener SpVgg.; 18. August, 19.30 Uhr, Vorwärts Epe - TuS; 22. August, 15 Uhr, Tus - SV Holthausen-Biene(Niedersachsen); 26. August, 19.30 Uhr, TuS - FC Gievenbeck, 30. August, 15 Uhr, TuS - Victoria Resse.