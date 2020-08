Gänzlich zufrieden war André Rodine nach dem Test seines TuS Altenberge gegen die Ibbenbürener Spielvereinigung nicht. Verständlich, denn seine Mannschaft führte bis zwei Minuten vor Ende der Begegnung mit 3:0 – und fing sich noch zwei Gegentreffer, die einerseits der Hitze geschuldet waren, andererseits aber auch einer gewissen Nachlässigkeit. „Da waren wir unkonzentriert und hätten die Situationen schon früher klären können“, wollte Rodine keinem Spieler was ans Zeug flicken, tat seinen Unmut aber deutlich kund.

Unterm Strich stand letztlich mit 3:2 (1:0) ein Sieg, der jedoch angesichts der Tatsache, dass es nur ein Testspiel war, keine Ernte einbrachte – nur Erkenntnisse. „Ibbenbüren war ein sehr guter Gegner, der uns in den ersten 15 Minuten früh gepresst hat. Dann haben wir das Spiel unter Kontrolle bekommen. Die Gegentore am Ende gehen mir dennoch gegen den Strich“, hätte Rodine lieber zu null gespielt.

Torhüter Till Scheipers wahrscheinlich auch, denn er trug das Seinige dazu bei, dass die ISV nicht schon in der ersten Minute in Führung ging. Das wiederum schaffte nach einer halben Stunde der TuS, als sich Kevin Behn auf der linken Außenbahn durchsetzte und Neuzugang Finn Köhler in der Mitte bediente, der zum 1:0 abschloss. Dennis Behn, dessen Bruder Kevin und Jannick Hagedorn hatten weitere passable Möglichkeiten, die allerdings nicht zu Toren wurden.

Erst nach dem Seitenwechsel erhöhte Gerrit Brinkmann mit zwei Treffern auf 3:0 (72., 87.). Beim ersten kam die Angriffswelle erneut über die linke Seite. Luca Jungfermann spielte den Pass, Brinkmann vollendete. Treffer Nummer zwei ging ein Zuspiel in die Tiefe voraus. Brinkmann umkurvte den Torwart und schob die Kugel zum 3:0 ins Netz.

Der Rest, die zwei für Rodine unnötigen und ärgerlichen Gegentore, waren einmal ein Konter (88.) und beim zweiten eine Flanke auf den zweiten Pfosten, die Dennis Behn hätte verhindern können.