In der coronabedingt abgebrochenen Spielzeit musste der alte Trainer Klas Tranow oftmals das Wort Chancenauswertung bemühen, um mitzuteilen, dass der Sieg auch deutlicher hätte ausfallen können. Vorne fehlte oftmals die Durchschlagskraft, ansonsten hätten aus nur einem Zähler für ein Remis auch schnell mal drei werden können. Das soll sich nun ändern, da mit Marco Töller ein neuer Trainer am Ruder der TuS-Reserve steht.

Höheres Pressing, soll heißen, den Gegner schon am eigenen Sechzehner attackieren, soll Abhilfe schaffen. „Taktisch haben wir uns von hinten nach vorne gearbeitet, also zuerst am Defensivverhalten, dann am offensiven“, erklärt Töller. Gegenpressing und Balleroberung waren die Schwerpunkte im Training.

Mit Oliver Wilmer (Abwehr), Moritz Günter (Angriff), die beide nach einem Jahr Pause wieder zur Mannschaft stoßen, Mark Heithaus fürs Tor und Tim Merker als Innenverteidiger (beide aus der A-Jugend), Jonas Hölker (Mittelfeld) und Bruder Mario Töller, der ein Jahr im Ausland weilte, verfügt der Kader über sechs neue Spieler. Womit die taktische Stoßrichtung auf dem grünen Geläuf klar sein dürfte: „Wir wollen offensiv agieren“, sagt Töller. Balleroberung ist das oberste Gebot.

Allerdings mit der gebotenen Vorsicht, denn eine offensive Ausrichtung birgt die Gefahr, mit langen Diagonalpässen überspielt zu werden. „Daher die Doppel-Sechs“, sagt Töller. Die Kombination Höltje/ Drees dürfte es nicht mehr sein, denn Robin Drees hat sich dem TuS Laer angeschlossen. „Julius ist ja mehr der Typ für den Spielaufbau. Der andere Sechser ist noch unklar, aber da gibt es schon einige Kandidaten“, hält sich der neue Coach in dieser Hinsicht noch bedeckt. Auf jeden Fall bleibt Höltje der Kapitän der Mannschaft, was er schon längere Zeit war. Er spricht viel auf dem Platz und „ist zielorientiert“, so sein Trainer.

Bislang liefen die Vorbereitungsspiele des TuS II durchwachsen und ließen Töller nicht in Lobeshymnen ausbrechen. Der letzte Härtetest steht Samstag an, wenn sein Team bei Vorwärts Wettringen II aufschlägt. „Ich halte sehr viel von Vorwärts Wettringen, auch von der zweiten Mannschaft. Das ist ein anspruchsvoller Gegner.“