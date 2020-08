Ein wahres Schützenfest mit zehn Toren in 90 Minuten feierte der TuS Altenberge am Sonntag in Lengerich. Allerdings fielen aufseiten der Gastgeber SC Preußen auch drei, sodass die Mannschaft von Trainer André Rodine „nur“ mit 7:3 (3:1) bei der Mannschaft von Trainer Sascha Höwing gewann. Allein drei Treffer erzielte Christian Hölker in den letzten acht Spielminuten. Lengerich? Eigentlich wollte der TuS auf eigenem Rasen gegen Viktoria Resse aus der Landesliga 3 antreten. Die Partie musste indes abgesetzt werden, weil Resse arge Personalprobleme hatte.

Kreisligist Lengerich eröffnete den Torreigen und ging der 21. Minute durch Martin Fleige in Führung. Jannick Hagedorn glich diese schon fünf Minuten später aus (26.), Malte Greshake und Asdren Haliti schraubten den Spielstand noch vor der Pause auf 3:1 hoch (42., 43.). Im zweiten Durchgang und vier Wechseln aufseiten des TuS schien die Ordnung aus dem Ruder gelaufen zu sein. Lengerich kam bis auf 3:3 durch Dominic Dohe (55.) und erneut Fleige heran (75.). „In der Phase haben wir ein wenig zu wild verteidigt“, so Rodines Urteil. Als die Altenberger jedoch wieder wussten, wo das Tor des Gegners steht, hieß es durch Kevin Behn eine Minute nach dem Ausgleich 4:3 (76.). Die restlichen drei Buden machte Hölker per Konter (82.), Flugkopfball (89.) und kluges Stellungsspiel am ersten Pfosten (90.).