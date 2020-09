Seine jüngsten beiden Testspiele hat der SV Drensteinfurt gegen Münster 08 und Westfalia Kinderhaus jeweils mit 1:3 verloren. Gast am Spielfeldrand war André Rodine, der mit wachem Auge beobachtet hat, wie sich der Aufsteiger gegen einen Westfalen- und einen Bezirksligisten (08) aus der Affäre zieht. Am Sonntag muss der Trainer des TuS Altenberge mit seiner Elf beim Team von Coach Oliver Logermann im ersten Spiel um Punkte kämpfen – und will die natürlich mitnehmen.

„Drensteinfurt ist eine körperlich robuste Mannschaft, bei der die Defensivreihe Westfalenliga-erfahren ist“, sagt Rodine, der damit auf Neuzugang Martin Lambert vom TuS Hiltrup anspielt. „Mit Sicherheit ein guter Aufsteiger“, ergänzt der TuS-Trainer. Ohne Frage, denn nach 20 Spielen in der Vorsaison stand der SVD auf Rang eins und hat fünf neue Spieler hinzubekommen, davon allerdings drei A-Jugendliche. Der zweite neben Lambert ist Raphael Northoff, ebenfalls aus Hiltrup.

Die Nullneuner können bei ihrem Saisonstart in Bestbesetzung antreten, lediglich Kevin Behn ist im Urlaub. „Wichtig wird sein, dass wir die Körperlichkeit des Gegners annehmen“, hat Rodine Bedenken, dass sein Team, das in der Regel nach spielerischen Lösungen strebt, auch in den Zweikämpfen keinen Rückzieher macht. Zielstrebig und mutig in die Tiefe spielen, die eigenen Stärken einsetzen und das eigene Spiel durchdrücken – so Rodines Vorstellungen und Anweisungen für den ersten Ligaauftritt. „Wir werden nicht abwarten und schauen, wie sich der Gegner verhält, sondern wollen den Fokus auf unsere Stärken legen“, sagt Rodine. Also mutig und zielstrebig nach vorne, aber nicht unbedingt mit fliegenden Fahnen und Hurra.