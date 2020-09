Am Sonntag wird auch in Altenberge nach langer Zeit mal wieder Punktspiel-Fußball angeboten. Zu Besuch beim TuS ist dann der SV Herbern.

„Wir befinden uns in einer guten Verfassung, der 8:0-Sieg im Pokal gegen Ottmarsbocholt hat die Stimmung noch mal angehoben, und dann ein Heimspiel – einem erfolgreichen Wochenende steht eigentlich nichts im Weg. Mal abgesehen vom Gegner“, freut sich TuS-Trainer Andre Rodine auf die Partie.

Herbern kennt Rodine bestens, trotzdem nahm er den SV zuletzt noch mal unter die Lupe. Seine Erkenntnis: „Eine sehr gute Truppe mit viel Qualität nach vorne. Ich denke da an Dominick Lünemann, Julian Trapp oder Joe Breloh. Aber egal, wie stark der Gegner auch ist, wir wollen unser Spiel durchdrücken.“

Dafür müsse seine Elf „ein bisschen mehr auf die Platte bringen“ als am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Drensteinfurt, nimmt Rodine die Seinen in die Pflicht. Auf die defensive Robustheit und die spielerischen Elemente legt der Übungsleiter sein Hauptaugenmerk.

Für die Ideen sollen Jakob Schlatt und Jannick Hagedorn im Zentrum sorgen. Beide hätte ihre Sache in Drensteinfurt gut gemacht. Aber auch Johannes Wesselmann und Felix Kemper stellt Rodine rückblickend ein Lob aus. „Aber wir dürfen uns nicht nur auf einige Leute konzentrieren. In dieser Saison mit 34 Spieltagen und hoffentlich ein paar Pokalspielen brauchen wir alle“, betont der Coach, dass ein breiter Kader wichtiger ist denn je.