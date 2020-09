Das erste Heimspiel der Saison bestreitet die Altenberger Reserve nach dem 4:0-Auftaktsieg in Gimbte als Tabellenführer. „Klar, darauf haben wir uns ein paar Sprüche gegeben, doch zu sagen hat das nix“, misst Trainer Marco Töller der Pole Position keine Bedeutung bei. Den morgigen Gegner aus Hohenholte klassifiziert er als „Gimbte 2.0“. Also als ein Team, das körperlich robust auftritt und gerne mit langen Bällen operiert. „Auswärts sind die schwer zu spielen, aber auf unserem Kunstrasenplatz sehe ich uns im Vorteil“, wagt Töller eine Prognose. Dominik Wartenberg und Mario Töller sind wieder einsatzbereit. Gut in Form ist aktuell Simon Gerdes. „Simon hat die Rolle im rechten Mittelfeld sehr kraftvoll ausgefüllt und wird auf dieser Position wieder beginnen“, so Marco Töller. Die Gäste aus Hohenholte sind mit einem 3:2-Erfolg über den 1. FC Gievenbeck II in die Spielzeit gestartet. -mab-