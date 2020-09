Auch die Landesliga-Fußballer des TuS Altenberge durften sich am Wahlsonntag zu den Siegern zählen. Im Heimspiel gegen den SV Herbern kam die Elf aus dem Hügeldorf zu einem 3:1 (3:1)-Erfolg.

Dabei hätte die Begegnung für die Hausherren nicht schlechter beginnen können, denn schon in der Anfangsminute gerieten sie nach einer Ecke in Rückstand. TuS-Verteidiger Felix Kemper war als Letzter am Ball.

Doch davon ließen sich die Altenberger nicht verrückt machen und gaben beinahe unverzüglich die passende Antwort: Eine Herberner Kopfballabwehr nahm Jannick Hagedorn direkt und traf aus 16 Metern zum 1:1. Und es kam noch besser für den TuS, als Kemper nach einer Ecke von Luca Jungfermann per Kopf das 2:1 erzielte (9.). In der 20. Minute trat Jungfermann selbst als Torschütze in Erscheinung. Schön freigespielt überwand er SVH-Keeper Leonhard Fenker mit einem Schuss aus knapp 25 Metern.

Danach gab das Heimteam dem Gegner etwas zu viel Raum, was sich aber nicht negativ auswirkte. „Wir haben gut verteidigt, Herbern ist zu keiner klaren Torchance gekommen“, resümierte Trainer André Rodine.

Im zweiten Durchgang hatte der TuS die Kontrolle inne. Zählbares sprang dabei nicht heraus, obwohl Christian Hölker und Jungfermann die Chance auf ein mögliches 4:1 auf dem Fuß hatten. Bei der ersten Gelegenheit wurde der Konter nicht sauber ausgespielt, bei der zweiten verfehlte Jungfermann das Ziel aus der Nahdistanz.

„Das war ein verdienter Sieg für uns. Toll, welche Moral wir gezeigt haben. Ein ganz wichtiger Faktor war bei uns die Stimmung auf dem Platz – da passte alles“, freute sich Rodine.

Ihren nächsten Einsatz haben die Altenberger bereits am Freitag (18. September), wenn der SC Altenrheine zu Besuch kommt.

TuS Altenberge: Winter – Risau, Wesselmann, Kemper, Gausling – Exner – Haliti (64. Hölker), Schlatt (88. K. Behn), Hagedorn (77. Wilpsbäumer), Greshake – Jungfermann (64. K. Behn).

Tore: 0:1 Kemper (1., Eigentor), 1:1 Hagedorn (4.), 2:1 Kemper (9.), 3:1 Jungfermann (20.).