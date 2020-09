Felix Kemper ist von Beruf Dachdecker und Zimmermann. Bekanntermaßen übt man diese Tätigkeiten in – zumindest manchmal – Schwindel erregender Höhe aus. Also macht es dem Innenverteidiger des TuS Altenberge ganz bestimmt nichts aus, wenn er auch am Sonntag – eigentlich sein Ruhetag – mal in die Höhe steigt. Ungewöhnlich nur, dass Kemper mit seinem Köpfchen – oder sind es die Locken ? – neuerdings vorne wie hinten trifft. Nach zwei Spieltagen ist er – jedenfalls laut fussball.de – schon drei Mal in Erscheinung getreten, aber damit beileibe noch nicht an der Spitze der Torjägerliste. Kempers Treffer tragen nämlich ab und zu den Vermerk „ET“.

Am ersten Spieltag in Drensteinfurt war Kemper am Eigentor von Alexander Schulze-Geisthövel nur marginal beteiligt. „Ich war in der Nähe und habe meinen Gegenspieler irritiert. Der hat dann den Ball ans Knie bekommen, und er war drin. Der Stadionsprecher hat allerdings mich als Torschützen verkündet“, klärt der 24-Jährige auf. Beim Ausgleich der Drensteinfurter, der in der 45. Minute gefallen war, muss Kemper kleinlaut einräumen: „Doch, doch, das war ich. Bei Treffer Nummer zwei, dem 1:0 für Herbern am vergangenen Sonntag, bei fussball.de ein „ET“ von Kemper, bestreitet der Innenverteidiger vehement seine Beteiligung: „Keine Ahnung, wer das Tor gemacht hat. Ich nicht. Der Schiedsrichter hat unseren Kapitän Jannick Hagedorn gefragt, und der muss wohl gesagt, dass er ruhig mich eintragen solle als Torschützen. Ich hätte ja schon welche“, löst Kemper das Rätsel auf. Das 2:1 in neunten Minute dagegen – diesmal auf der richtigen Seite – ging klar auf seine Kappe, respektive Kopf. Oder waren‘s die Locken? „Vielleicht liegt es ja wirklich an den langen Haaren. So früh in der Saison haben ich jedenfalls noch nie Tore erzielt“, sagt er – und lässt die Matte wohl noch einige Zeit wachsen.

Mannschaftsinterne Strafen gibt es für ET beim TuS nicht. „Den Strafenkatalog regelt die Mannschaft unter sich“, weiß Trainer André Rodine. „Ich gebe höchstens mal meinen Senf dazu und dann sprechen die mit dem Trainerteam die Preise ab. Aber wir sollten wirklich darüber nachdenken, etwas für Eigentore einzuführen, wenn Felix noch öfter trifft“, witzelt der Coach.

Einen Hang mit dem Kopf in die falsche Richtung zu zielen, hat Kemper eigentlich nicht. Beim Luftkampf, wurscht, ob vorne oder hinten, kommt das nun mal vor, dass der eigene Torwart hinterher doof aus der Wäsche schaut. Die Tatsache, dass er mit dem Goldköpfchen der „Zweiten“, Jonas Hammer, bei den Minikickern zusammen gespielt hat, dürfte kaum zu einer deutlichen Abfärbung geführt haben. Und darüber, ob die Locken zwecks Kopfballtorquote noch erhalten bleiben oder nicht, hat sich Felix Kemper bislang wenig Gedanken gemacht. „Ich musste mir aber schon einiges anhören wie zum Beispiel die Friseure haben doch jetzt wieder geöffnet“, sagt der beim Tore schießen in der Regel eher zurückhaltende Innenverteidiger.