Pascal Koopmann , in Altenberge groß geworden und fußballerisch ausgebildet, kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit seinem neuen Verein, Borussia Münster, muss der ehemalige Spieler von Preußen Münster und Roland Beckum am Sonntag im Sportpark Großer Berg antreten und dürfte dabei auf einige frühere Weggefährten treffen. Allerdings nicht auf der Wiese, denn dort tummeln sich mittlerweile höchstens noch Altenberger Akteure, die deutlich jünger sind als der 30-Jährige.

„Natürlich“, sagt TuS Trainer André Rodine, kenne er Koopmann und wisse um dessen Qualitäten. Aber auch ein Manoel Schug im Angriff oder Henry Hupe im Zentrum der Borussia seien gute Fußballer, allesamt taktisch gut ausgebildet. Die gesamte Mannschaft agiere stark in Pressing und Aufbau.

Doch bei allem Lob für den nächsten Gegner strahlt der Altenberger Trainer – trotz der klaren Niederlage gegen Altenrheine – Selbstvertrauen und Vorfreude aus. „Wir haben gegen Herbern ein gutes Spiel gemacht, gegen Altenrheine ein schlechteres, auch wenn wir nach der Pause eine gute Phase hatten und am Ende verdient verloren haben. Wir haben in dieser Woche normal trainiert und wollen am dritten Spieltag kein Trara daraus machen, dass wir eine Niederlage kassiert haben“, musste laut Rodine nichts aufgearbeitet werden.

Gegen die Mannschaft von Trainer Yannick Bauer, zweiter Aufsteiger aus der Bezirksliga 12 nach Vorwärts Wettringen, will Rodine mit seiner Mannschaft wieder in die Spur kommen und drei Punkte holen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir gegen Borussia Münster besser spielen und gewinnen werden“, sagt der Altenberger Übungsleiter im vollem Brustton der Überzeugung. Besser wär‘s.