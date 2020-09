Eine Englische Woche hat der TuS Altenberge zu bestreiten. Zwischen den beiden Pflichtspielen gegen Borussia Münster am vergangenen Sonntag (1:0) und am kommenden Sonntag bei Westfalia Gemen steht am Donnerstag die Zweitrunden-Partie im Kreispokal beim A-Ligisten Wacker Mecklenbeck auf dem Programm.

„Das ist ein Pflichtspiel , und so gehen wir das auch an“, schwört Trainer André Rodine seine Mannen darauf ein, hochkonzentriert aufzutreten. Alles andere, so der Übungsleiter, würde die Aufgabe auch unnötig erschweren.

Rodine kündigt mögliche Veränderungen in der Startformation an. Unter anderem bietet sich an, Kevin Behn von zu bringen. Aber auch Mauro Martin und Asdren Haliti sind Kandidaten für die erste Elf. Zudem ist Jakob Schlatt wird einsatzfähig. Gegen Münster fehlte der Mittelfeldspieler aufgrund einer leichten Grippe.

Der Sieger der Partie trifft im Achtelfinale auf den Gewinner des Duells SC Sprakel gegen BW Beelen.