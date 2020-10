Mit dem 4:0 (2:0)-Pokalsieg am Donnerstag gegen den A-Ligisten Wacker Mecklenbeck hat sich der TuS Altenberge nicht nur in die nächste Runde des Krombacher-Pokals geschossen – entweder gegen Sprakel oder Beelen –, sondern auch Selbstvertrauen für die anstehende Aufgabe in der Landesliga geholt. Dort steht am Sonntag das Auswärtsspiel bei Westfalia Gemen auf dem Spielplan.

Eine halbe Stunde dauerte es, bis die Altenberger gegen Wacker so richtig ins Spiel fanden. Dann traf Kevin Behn mit einem Flachschuss aus 16 Metern zur Führung (31.). Chris Hölker legte sieben Minuten später per Kopf nach einem Freistoß von Jannick Hagedorn nach (38.). In Hälfte zwei dauerte es erneut einige Zeit, ehe der TuS-Motor wieder lief. Dann trafen Jakob Schlatt (79.) und Asdren Haliti (90.). Für Trainer André Rodines Geschmack machte sein Team zu viele „simple Fehler“ und gewährte Wacker dadurch ebenfalls Torchancen, die jedoch nicht genutzt wurden.

Zu Gemen: Vier Spiele sind in der Liga absolviert, da lässt sich noch keine richtige Tendenz ablesen. Aber mit zwei Siegen und zwei Niederlagen bei 5:5 Toren steht die Elf von Trainer Dennis Müssner schon an der Schwelle zur unteren Tabellenhälfte. Zuletzt kassierte Gemen zwei Niederlagen in Folge: 0:2 gegen Borken und 0:1 gegen Bockum-Hövel. „Wir müssen uns auf jeden Fall steigern, und die Passqualität muss besser werden. Gemen ist ein sehr robuster Gegner und hat im ersten Spiel immerhin Dorsten-Hardt geschlagen“, ist Rodine dieses Ergebnis Mahnung genug.